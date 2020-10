Los cuatro apuntan a la alineación inicial, que reuniría por primera vez a Luis Suárez y Diego Costa como titulares en el ataque, aunque no a Joao Félix , que formó parte del teórico equipo suplente durante las pruebas del técnico en el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.

Reincorporado este mismo viernes al trabajo con el grupo, el atacante luso tampoco tendría sitio en el once en ninguna de las dos bandas, ocupadas en el ensayo por Ángel Correa , por la derecha, y por Thomas Lemar , por la izquierda. El francés, en el mercado desde el pasado enero, jugaría de inicio por primera vez este curso.

Sin Saúl Ñíguez, que no se ha entrenado desde el pasado martes y que es seria duda para el choque, al igual que José María Giménez, que no ha trabajado con el grupo toda la semana por una sobrecarga, y Renan Lodi, que no se entrenó este viernes sobre el césped a su vuelta de la selección, el medio centro fue para Koke Resurrección y Lucas Torreira, que debutará en Balaídos con el club rojiblanco.