Publicado el sáb, 3 feb - 08:24 AM CST. Actualizado el sáb, 3 feb - 10:05 AM CST.

Eden Hazard, quien se retiró en octubre pasado a los 32 años tras terminar contrato con el Real Madrid, valoró su paso por el club merengue donde no rindió como se esperaba en cuatro temporadas y reconoció que no le convenía llegar al equipo, pero era su “sueño”.

"No soy yo. Es el club que es un poco fanfarrón, y yo no soy así. Incluso la forma de jugar no me gustaba, si la comparas con otros clubes. Pero era mi sueño. No podía terminar mi carrera sin venir aquí", mencionó el belga en entrevista con L’Equipe.

Publicidad

"Ahora es fácil decirlo. Desde pequeño he sido fan de Zidane. Estaba Zidane, así que me encantaba el Real Madrid. El Bernabéu, la camiseta blanca... tiene un encanto que los demás no tienen. El Real Madrid es especial", agregó.

Hazard dijo que jugar en el Real Madrid “es complicado” y que terminó quedándose sin “ganas”, “energía” y “fuerza”; el belga nunca pudo mostrar el nivel que tuvo en el Chelsea y apenas registró 76 partidos con saldo de siete goles y 12 asistencias en cuatro años. Su bajo rendimiento fue, en gran parte, por las constantes lesiones que sufrió.

"Quizá necesitaba entrenar más. También tuve las lesiones equivocadas en los momentos equivocados. La operación, la placa, el encierro. Vuelvo, me duele, me fuerzo. En la segunda temporada llega Ancelotti. Buena preparación, juego bien. Pero mi cuerpo, el dolor, las lesiones...", comentó Hazard que le pidió una disculpa a la afición merengue.

"Me sentí triste por los aficionados del Real y decepcionado por ellos. Cuando llegué, estaban llenos de esperanza. Me siento un poco como si les hubiera defraudado. Tengo ganas de decirles: ‘Eh, no es culpa mía, mi cuerpo me ha fallado. Lo intenté, pero no funcionó. Lo siento’”, externó.

“No iba a McDonald’s todos los días”

Hazard negó que su bajo rendimiento en el Real Madrid haya sido por la alimentación que llevaba, aunque reconoció que no tenía una dieta estricta como muchos de sus compañeros.

"No voy a decir que estaba abusando de ello. No estaba prestando atención. Pero no iba a McDonald's todos los días, sino no duras dieciséis años como profesional. No le di ninguna importancia. Soy un bon vivant, me gusta comer, con amigos, tomamos una copa. Me pasó el día antes de un partido, comiendo en casa, bebiendo una botellita, tachuela”.

Publicidad

Hazard, que en su paso por el Real Madrid fue criticado por su estado físico en innumerables ocasiones, aseguró que “la dieta apesta, es inútil”, aunque después matizó: "Bueno, está bien si quieres jugar hasta los 40. Sabía que ese no sería mi caso".

Video Getafe acusa a Bellingham de llamar violador a Mason Greenwood Bellingham y Greenwood tuvieron roces importantes en el triunfo del Real Madrid sobre el Getafe. 1:12 mins 1:12 mins