Figo reconoce que le gustaría ver a Mbappé en el Real Madrid

"Sí me gustaría verlo, claro hombre. Yo soy aficionado del Madrid, así que deseo siempre lo mejor al club y que se pueda reunir de los mejores del mundo. Ha anunciado que no va a seguir en el París Saint-Germain por lo que hay que ver lo que sucede después", reconoció el portugués en el acto celebrado en Madrid para conocer a los nominados de los Premios Laureus, donde afirmó que Mbappé estará algún día nominado a estos premios porque es "uno de los mejores jugadores del mundo".

"No lo sé, no tengo una bola de cristal. En el futbol y en el deporte no se pueden comparar generaciones porque dependen de muchos factores y los jugadores son diferentes. Es muy difícil poder contestar porque en el deporte 2+2 muchas veces no son 4 y por eso es muy complicado", indicó el crack portugués.