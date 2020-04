Jugadores de Alavés amenazan con demandar por rebaja de sueldo

Edgar Méndez , jugador del Alavés , señaló que la propuesta del club para una reducción de salario por el coronavirus no llena las expectativas de todos los jugadores del equipo por no ser justa a futuro.

“Tenemos que ir por temas judiciales, demandar al club y no solo uno, sino 25 jugadores los que demandarían. El club se pone en la peor situación de que no se va a jugar, pero nosotros se va a jugar y ellos están respaldándose”.

El exjugador de Cruz Azul señaló que la primera propuesta de los directivos es de una rebaja del 28 por ciento, misma que se mantendría si se reanuda o no LaLiga , algo que ellos no quieren aceptar.

“Nos quieren quitar como el 28 por ciento anual y eso se me hace una cantidad un poco alta y después si LaLiga continúa no nos dan derecho a volver a negociar. La mayoría de los clubes, si se juega, les perdonan el tanto por ciento y van a cobrar lo mismo y a nosotros no nos están dando razón de negociar eso, sería el 28 por ciento se juega o no se juega”.