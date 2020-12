Diego Simeone dejó fuera de la convocatoria a Héctor Herrera

Las lesiones no han permitido que Héctor Herrera encuentre la regularidad en lo que va de la temporada con el Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano quedó fuera de la convocatoria de Diego Simeone para enfrentar a la Real Sociedad luego de que no pudo recuperarse de una lesión muscular que sufrió en el partido frente al Real Madrid, lo que representa el segundo partido consecutivo que se perderá, pues no vio actividad la jornada pasada frente al Elche.