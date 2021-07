¡Dest reveló sus metas para la temporada con el Barcelona!

Sergiño Dest llegó la temporada pasada al Barcelona y no tardó mucho en apropiarse de la titularidad en el equipo dirigido por Ronald Koeman. El estadounidense disputó 41 partidos totales en su primer año con los catalanes aunque nada más pudo conquistar la Copa del Rey, no obstante, el lateral no está conforme con lo coseguido y desea sumar más minutos de juego y nutrir su palmarés, pues no negó su deseo de llevarse la Champios League y LaLiga.