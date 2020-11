Con el objetivo de retener a Messi, Laporta se lanza a presidencia del Barça

Laporta, que admitió no haber hablado aún con Messi sobre su futuro -"no sería conveniente hacerlo sin tener facultades para decidir", apuntó, y destacó la buena relación que mantiene desde hace años con el astro argentino.

"Con Leo nos respetamos y nos queremos. A nosotros nos conoce, sabe como trabajamos. Messi siempre me ha dicho: 'lo que tú me has dicho, siempre se ha cumplido", explicó en el acto de presentación de su precandidatura.