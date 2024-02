Rafaela Pimenta y Maxwell , agentes, entre otros muchos futbolistas como Haaland estuvieron reunidos con el directivo del Barcelona en el lugar conocido como Via Veneto.

"La idea es no vender a nadie, al revés, intentar reforzarnos. No necesitamos muchas cosas, pero no queremos vender. Contamos con todos. Frenkie, Pedri, Gavi, Araujo son jugadores de cara al presente y al futuro. Tienen contrato y tienen que estar más años. También tenemos a jugadores con edad de competir, queremos mantener el equilibrio de la plantilla".