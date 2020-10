Barcelona no tuvo interés en fichar a Pogba ni a Haaland

Dos jugadores que hoy brillan en el plano internacional pudieron ser parte del Barcelona ; sin embargo, la directiva del cuadro catalán no consideró que Paul Pogba y Eling Haaland fueran futbolistas que necesitaban, de acuerdo con declaraciones de Ariedo Braida, ex asesor del equipo, quien explicó que al noruego no le vieron perfil para estar en el club y por el francés no tuvieron un interés real.

"Yo estuve estudiando jugadores y apunté algunos nombres como Haaland, del Borussia Dortmund, cuando aún jugaba en el Rosenborg. Pero en el club me dijeron que no, que no tenía el perfil Barça. De Italia también sugerí otros nombres, como Barella, que ahora está en el Inter, o Zaniolo, de la Roma. Pero si tú no tienes la responsabilidad para ejecutar esto porque se la han dado a otros, no puedes hacer nada. Estuve apartado.