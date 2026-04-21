Vinicius Jr. Arbeloa sobre el futuro de Vinicius: "Espero que se quiera quedar muchos años" El técnico del equipo español se refirió a una posible renovación del delantero y confió en que pueda seguir como merengue.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Álvaro Arbeloa revela lo que espera en el futuro de Vinicius Jr. en el Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se refirió al futuro de Vinicius Jr. con el equipo merengue, pues ya se habla de una posible renovación de contrato. El brasileño finaliza su relación con el cuadro blanco el próximo año por lo que el tema ya empieza a causar expectativa.

Aunque Arbeloa admitió que no le corresponde contestar esa pregunta, mostró su deseo de que Vinicius pudiera quedarse en el equipo por mucho tiempo más.

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"Yo estoy seguro y deseo y espero que Vinicius Jr. se quiera quedar muchos años en el Real Madrid", dijo Arbeloa al ser cuestionado en conferencia de prensa tras la victoria del Real Madrid sobre el Alavés.

ARBELOA DESESTIMA LOS ABUCHEOS A VINICIUS

Durante el juego ante Alavés, Vinicius, quien posteriormente anotó, fue reprendido por los aficionados; sin embargo, el estratega del Real Madrid no consideró que fuera una molestia exclusiva contra el jugador, sino una exigencia normal.

"Yo no tengo la sensación de que sea algo generalizado, ni que pase todos los días, ni que sea solo a Vinicius. Es algo que nos moriremos con este debate, la exigencia que tiene este estadio, esta afición y lo que quieren es sacar lo mejor de sus jugadores", dijo.