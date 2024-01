Ancelotti entiende la decisión de Xavi y habla del futuro de Modric

Previamente, Ancelotti insistió en que no quiere que se establezcan “comparaciones” sobre el caso de Xavi y el suyo.

Un Ancelotti que valoró su experiencia personal con el manejo de la presión, recordando sus inicios y no apuntando a ninguno de los grandes banquillos en los que ha dirigido en su exitosa carrera deportiva.

“Lo que puedo decir a nivel personal, es que donde he sentido más presión en mi carrera es al principio, en Segunda División en Italia, me costaba manejar el estrés. Le dije a mi asistente que no llegaba hasta el año 2000, y ya es 2024. Poco a poco te acostumbras a la presión que tienes. La presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo”, apuntó.