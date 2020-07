El agente de Gareth Bale , Jonathan Barnett , señaló que el jugador galés no tiene pensado marcharse del Real Madrid porque es muy feliz en la capital de España a pesar de no jugar.

"No se va a marchar a ningún lado. Gareth está muy bien, le quedan dos años de contrato. Él es muy feliz viviendo en Madrid y no se va a marchar a ningún lado", señaló el agente del jugador en una entrevista en la BBC.

"Zidane no quiere jugar con él. Bale es tan bueno como el resto de sus compañeros, pero es una decisión de Zidane. No hay odio y Bale y no intenta sobrevivir a Zidane. Él está entrenando bien cada día, pero Zidane, que ha tenido éxito, no lo pone".