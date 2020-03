La fórmula ‘anti Messi’ de Tite y Alisson Becker

Quedó para el anecdotario cuando el seleccionador brasileño confesó que no podía dormir bien cada que su equipo se enfrentaba ante Messi y estudió el último gol del delantero en el partido del Barcelona ante el Liverpool , en el que los Reds cayeron 3-0.

En la serie documental All or Nothing, Tite contó cómo analizó junto al guardameta Alisson el tercer gol del argentino.