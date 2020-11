La semana del 2 al 8 de noviembre está llena de importantes duelos en el futbol europeo, incluyendo partidos de Champions League, Europa League, Liga MX, Premier League y demás en la agenda deportiva.

LUNES 2

La actividad comienza a principios de esta semana con juegos que llaman mucho la atención, uno por el Guard1anes 2020 y el otro por la Premier League, compromisos de alto calibre.

En México, el León vs. Santos tiene tintes de Liguilla, los felinos buscarán acercarse al récord de puntos, mientras que los de Torreón desean jugar el Repechaje en casa y desbancar a las Chivas.

En Inglaterra, el Leeds United se mide al Leicester City en choque con atractivo en los banquillos entre Bielsa y Rodgers. Finalmente, en Argentina se espera el debut de Luca Martínez, convocado por México a la Sub-20 la siguiente semana.

MARTES 3

La Chaaaaaaaaampions... se reanudará con grandes platillos para la segunda jornada de la Fase de Grupos. Entre los juegos más atractivos están Real Madrid vs. Inter de Milan, Atalanta vs. Liverpool y el Porto vs. Marsella.

Héctor Herrera también puede tener actividad en la Champions cuando el Atlético de Madrid visite al Lokomotiv Moscú en Rusia. Jesús 'Tecatito' Corona hará lo mismo en el duelo entre Dragones y franceses en Portugal.

Quien espera volver a contar con minutos al perder la titularidad será Edson Álvarez, cuando el Ajax visite al Midtjylland.

MIÉRCOLES 4

El juego más llamativo de ese día será la reedición de la semifinal de la temporada pasada entre Leipzig y PSG, con presencia del jugador de Team USA, Tyler Adams, así como la ausencia de Neymar quien está lesionado.

Este miércoles es cuando más actividad de jugadores de Estados Unidos se presenta con Christian Pulisic y el Chelsea frente Rennes, Sergiño Dest y Barcelona contra Dynamo Kiev, Weston McKennie y Juventus ante Ferencváros. Otros elementos de Team USA serán Gio Reyna y el Borussia Dortmund contra Brujas que cuenta con la presencia de Ethan Horvath.

La MLS vuelve con su agenda en actividad nuevamente y destacan el Orlando City vs. Columbus Crewy y el Nashville vs. FC Dallas.

En México se definirá al campeón de la Copa MX con la Final de vuelta entre Monterrey y Tijuana. Rayados gana 1-0 en el global tras su victoria en territorio de Xolos hace ya casi 15 días.



JUEVES 5

En la Europa League habrá enfrentamientos que son muy interesantes. En primera instancia, Napoli e Hirving Lozano visitarán al Rijeka de Croacia con la intención de tomar el liderato de su grupo.

Los demás compromisos que lucen atractivos son: Benfica vs. Rangers, AC Milan vs. Lille, Celtic vs. Sparta Praga, Arsenal vs. Molde y PAOK vs. PSV.

Recuerda, la Champions y Europa League la podrás disfrutar EN VIVO y EN EXCLUSIVA para todo Estados Unidos por las distintas cadenas de Univision y en TUDN Digital.

VIERNES 6

Quizá el día más flojo de la semana con partidos poco atractivos en Europa a pesar de que Bundesloiga, LaLiga y Premier League inician sus respectivas jornadas, el platillo más esperado será en la Liga MX.

Puebla con esperanzas de Liguilla jugará ante Atlético de San Luis, al ganar, esperará el resultado de Juárez vs. América, ese mismo día para saber si aún aspira o no al Repechaje.

SÁBADO 7

En la Premier League destacan los partidos: Everton vs. Manchester United y el Chelsea vs. Sheffield United. En la Bundesliga se jugará el Clásico entre Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich.

En LaLiga de España el Barcelona se mide al Betis y el Atlético de Madrid ante Cádiz. En la Liga MX se define casi todo en el Guard1anes 2020 con los juegos entre Chivas vs. Monterey, Cruz Azul vs. Pumas y Tigres vs. Atlas.

DOMINGO 8

La Premier nos ofrecerá un partidazo entre Manchester City y Liverpool, mientras que Raúl Jiménez y los Wolves se medirán contra el Leicester City. En España se jugará un encuentro que ofrece muchas emociones como el Valencia vs. Real Madrid.

En Italia el 'Chucky' Lozano y Napoli jugarán de visitante contra el Bologna y el líder Milan recibirá en San Siro al Hellas Verona, mientras que Juventus visitará a la Lazio y Atalanta vs. Inter es otro juegazo del fin de semana.