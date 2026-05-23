Celtic ¡Doblete escocés! Julián Araujo celebra otro campeonato con Celtic El mexicano no pudo estar presente en la victoria del Celtic sobre el Dunfermline en la final de la Copa.

Video Julián Araujo y el Celtic logran el doblete del futbol escocés

Julián Araujo sumó un nuevo título con el Celtic luego de que el cuadro de Glasgow lograra e l doblete tras conquistar la Copa de Escocia al vencer al Dunfermline.

Fue hace apenas unos días cuando Araujo y su e quipo habían conquistado de forma dramática el título de la Scottish Premiership.

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Y hoy, en la final, el Celtic se impuso por 3-1 al Dunfermline para cerrar la temporada con el doblete y con el pase a la próxima Champions League.

Con este logro, el lateral mexicano sumó dos títulos en apenas unos meses con el Celtic, e quipo al que llegó cedido desde el Bournemouth y al que tendrá que regresar.

Araujo, quien se ganó el cariño de la afición escocesa, no pudo jugar la recta final de la temporada debido a una lesión que ha puesto en peligro una posible convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

JULIAN ARAUJO CELEBRA EL DOBLETE DESDE CASA

A través de sus redes sociales, Julián Araujo mostró el apoyo y el festejó por el título del Celtic en la Copa.