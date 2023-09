¡Escándalo en España! Jugador hace festejo al 'estilo Rubiales' y levanta críticas

“Quiero pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por la celebración. Creo que es un gesto que no corresponde con la educación que yo tengo. En frío me arrepiento mucho y ojalá lo pudiera cambiar. No era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. Pero no es excusa y vuelvo a pedir disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas y decir que lo siento”, dijo Mollejo.