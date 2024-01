“No había firmado con la Roma, pero había dado mi palabra. Luego tuve un club que me quería, que quería que rompiera mi palabra. No fui. Cuando veas el documental dirás que soy un completo idiota”, agregó Mourinho.

No será la primera ocasión que el portugués participe con Netflix , ya que hace unos años apareció en el documental The Playbook donde contó sus experiencias como entrenador junto a otros cuatro técnicos.

Mourinho niega acercamientos con Brasil

"¿Brasil? No sé si eso es cierto o no. No me hablaron. Le dije a mi agente que no hablara con nadie hasta conocer los deseos de la Roma", afirmó el portugués.