AEK Athens Jorge Sánchez y Orbelín Pineda siguen la lucha por la cima de la Super Liga de Grecia Los jugadores mexicanos y sus equipos, PAOK y AEK, se mantienen en disputa por el liderato del torneo.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video ¡A lo Cuau! La irreal asistencia de Orbelín Pineda en Grecia

Jorge Sánchez y Orbelín Pineda, se mantienen en la cima de la Super Liga de Grecia luego de que este domingo el primero goleara 3-0 junto al PAOK al Levadiakos FC y el segundo igualara a dos goles con el AEK con el Atromitos.

Así los dos clubes, junto con el Olympiakos, suman 57 puntos, aunque el liderato es para el club de Sánchez por la diferencia de goles a solo una fecha del final del torneo regular.

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Jorge fue titular y participó los 90 minutos con el PAOK en el triunfo de su equipo. Los goles del partido fueron obra de Taison, a los 7 minutos, de Jeremejeff, a los 47, y finalmente de Chatsidis, a los 57.

Mientras Orbelín ingresó al campo a los 54 minutos por Petros Mantalos y ayudó a su equipo a regresar en el encuentro. Los tantos fueron obra de Mitoglou, a los 33, y de Moutousammy, a los 71, por el Atromitos. Mientras por el AEK marcó Jovic, a los 63 y 69.

A falta de la jornada 26 de la Super Liga de Grecia, los dos clubes de los mexicanos ya están clasificados para el Play-off por el título y los sitios de Europa y Conference League que disputan los lugares del uno al cuatro.

Recordemos que del 5 al ocho pelean por puestos europeos y finalmente del 9 al 14 por el no descenso.