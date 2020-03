Jorge Jesus, positivo por coronavirus: "En una semana o dos estaré bien"

Este lunes por la mañana se dio a conocer que Jorge Jesus , entrenador del Flamengo de Brasil, dio positivo a la prueba por coronavirus que se realizó a todo el personal del equipo y por la noche subió un video aclarando que no ha presentado ningún síntoma.

"Es verdad que mi test dio positivo, también es cierto que me siento normal. Hoy me siento exactamente igual que hace un mes, hace un año, hace tres, cuatro años. Me siento como una persona completamente normal; estaré en cuarentena. Quiero agradecer el cariño de todos mis amigos, los fans y la nación flamenguista", agregó.