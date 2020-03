Jorge Enríquez: “Hemos pensado salir corriendo a casa”

“Hemos pensado salir corriendo, salir a casa. Calculamos que los aeropuertos son zonas concurridas, los vuelos son lugares reducidos, espacios con mucha gente. Nosotros somos cuatro (en su familia) los que haríamos un viaje bastante largo y no es nada fácil tomar la decisión con los hijos, sí ha sido fuerte decidir quedarnos, pero es lo mejor”.

“Hace unas semanas estábamos viviendo normal a pesar de que sabíamos de Italia, Alemania, Francia y no lo creíamos. En lo personal no creía que fuera a llegar tan fuerte y en escasos dos días estábamos en cuarentena obligatoria, ahora se siguen multiplicando los casos. Cada vez va peor la cosa, cada vez hay más muertos, hay más contagios, menos recursos y no sabemos cuánto va a durar porque las noticias son peores.