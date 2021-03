Una de las principales razones fue la pandemia del COVID-19, no directamente, pero el parón futbolístico que hubo le dio tiempo de pensar a Löw sobre seguir o no al frente de la Mannschaft , donde estaba desde el 2006 cuando tomó el lugar de Jürgen Klinsmann.

"Fue durante la pandemia cuando tuve un poco más de tiempo para pensar en las cosas. Y en realidad ya lo había planeado el año pasado, así que desde febrero, marzo de este año ya era un hecho para mí . Me sirvió para hacer reflexiones concretas en el periodo previo a estos partidos internacionales en marzo y los partidos de clasificación".

"No influyeron en mi decisión. Este tipo de agitación fue importante. Tengo confianza en este equipo. La derrota por 6-0 ante España fue un revés. Nos decepcionó a todos. Sin embargo, íbamos por buen camino. Pero no tuvo nada que ver con mi decisión. No la tomé en noviembre o diciembre, sino ahora".