Javier Aguirre afirma que el Leganés peleará hasta el final

"En todo el año hemos estado en esa posición. No hemos sido capaces de revertirlo. Ha sido duro para el ánimo de los chicos. Difícil. Y no hemos encontrado congruencias entre lo que hemos jugado y lo que hemos conseguido. Eso lastima el ánimo, pero mi obligación es mantenerles el ánimo. Hemos usado 22-24 jugadores y no se nota una baja de rendimiento. El Leganés está y peleará hasta el final. Con nuestras armas", dijo Aguirre .

"Es complicado para un entrenador llegar a un equipo que está armado para 7 o 27 jornadas. El barco ya zarpó. Hay que adaptarse. No es fácil. A veces encuentras respuesta inmediata y a veces cuesta más. Luego te suceden cosas a lo largo de la travesía que no contemplas. Tienes que reinventarte . Eso nos ha sucedido".

"Para llegar a Primera División es muy, muy difícil. Son triunfadores, juegas con ellos cualquier cosa y tiene un gen competitivo. Si no lo tienes, con la clase no te llega. Cuántas veces hemos dicho: éste se quedó porque no tiene carácter. No hace falta meterte en la caseta y decirles: "Eh? no se olviden de cómo llegaron hasta aquí". Ellos lo saben", finalizó el mexicano.