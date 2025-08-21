Jacquie Ovalle habló por primera vez sobre su fichaje con Orlando Pride y lo catalogó como algo histórico para el futbol femenil mexicano.

Previo al juego que disputará la mexicana ante Barcelona con las figuras de la Liga MX Femenil, la ‘Maga’ contó que no dudó ni un segundo en fichar con el campeón de la NWSL.

“Contenta por el gran fichaje que se hizo. Se que es algo histórico no sólo para el fútbol femenil internacional y sino para México. Esto abre paso para las futuras generaciones”

“Ahora que se dio la oportunidad yo estaba mentalizada con que ya terminaba esta temporada, pero le salen con la noticia que un equipo de Estados Unidos como lo es Orlando, uno de los grandes me dice “ ¿cómo ves, te quieres unir a nuestro equipo?” Y yo sin pensarla dije me voy".

“Cuando me dicen Orlando, lo primero que se me viene a la mente es Martha, una de las mejores jugadoras del mundo, histórica, nominada al balón de oro, también Bárbara Banda, también nominada la Balón de Oro… pensar que jugaré con un club grande como Orlando me ilusiona”, mencionó Ovalle.

El fichaje de la ‘Maga’ con Orlando Pride hizo historia al convertirse en el más caro del futbol femenil a nivel mundial, ya que su traspaso se dio en un a cifra de 1 millón 500 dólares.

Solo unos días antes, a mediados de julio, el tope lo había impuesto la canadiense Olivia Smith, de 20 años, cuando pasó del Liverpool al Arsenal, actual campeón de la categoría de la Champions League, por un millón de libras esterlinas ( 1 millón 350 mil dólares).