Iago Falque se va por "seguridad" del América de Cali tras balacera a su auto

“Hace 2 años cuando llegue a Cali no sabía muy bien lo que me iba a encontrar, me bastaron unas horas para entender lo que significa América. Desde el primer día que me he puesto esa camiseta di todo de mí, como todo en la vida con momentos mejores y peores pero siempre con el máximo respeto y profesionalidad. Hoy me despedido del que probablemente haya sido el sitio donde más disfrute jugando al futbol.