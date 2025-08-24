Video Duelazo en el Azulcrema: Así puedes ver el América Femenil vs. Barcelona

América Femenil y Barcelona se volverán a enfrentar en partido amistoso como parte de una gira que tendrá la escuadra blaugrana en la que incluye el juego ante las estrellas de la Liga MX Femenil.

Será la segunda ocasión que las Águilas se vea las caras con las españolas luego de que en el 2023 chocaran en el estadio Azteca donde las españolas se impusieron por 2-0 ante más de 30 mil aficionados.

Ahora, el encuentro entre América y Barcelona se disputará en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes donde se espera una gran entrada.

Las Blaugranas llegarán a este compromiso tras ganar hace unos días la Copa Catalunya ante unas Águilas que enfrentaron al Alajuelense como parte de la W Champions Cup.

HORARIO Y DÓNDE VER EL AMÉRICA FEMENIL VS. BARCELONA

Fecha: Domingo 24 de agosto en el estadio Ciudad de los Deportes.

Horario: 12:00 pm del Centro de México, 2:00pm del Este, 1:00pm del Centro y 11:00am del Pacifico en los Estados Unidos.

Dónde ver: En México a través TUDN, mientras que en la unión americana por TUDN, TUDN.com y App de TUDN.