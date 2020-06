Corría el minuto 35 en el Estadio Luzhniki de Moscú cuando Javier 'Chicharito' Hernández hizo una pared en medio campo con Andrés Guardado, la proyección del delantero habilitó a Hirving Lozano quien, al recibir la pelota, con un movimiento, dribló y se acomodó el balón para fusilar a Manuel Neuer. Fue un derroche de talento que puso a la vigente campeona del mundo a los pies del Tri que derrotaba por segunda ocasión a un equipo con al menos una estrella en su uniforme en la justa máxima, el gol con el que nació el ya famoso cántico que debutó en el partido siguiente ante Corea, ese que heredó la no menos legendaria melodía de Jack White en Seven Nation Army. El gol con el que el canterano de Pachuca se echó a la afición de todo un país al bolsillo.

Después de la aventura en Rusia, Lozano regresó a completar una campaña más con el PSV, equipo que lo contrató en 2017. Con la escuadra holandesa logró 17 goles en la Eredivisie en 30 partidos, fue importante de nuevo para los Granjeros, pero sus números no explotaron. Al final, el conjunto de Eindhoven no pudo retener su título y acabó por cederlo al Ajax.

El traspaso de Hirving Lozano al Napoli en el verano de 2019 parecía un paso lógico en una carrera ascendente. Una petición especial del técnico Carlo Ancelotti que la prensa en Italia empezó a catalogar más como capricho. Con la salida de Carletto, vino una debacle brutal del Chucky en el país de la bota, una que alimentó a sus críticos. Con Gennaro Gattuso al frente, la carrera de Lozano sencillamente se estancó, a tal grado de que el estratega y el mexicano alcanzaron un punto de no retorno en un entrenamiento en el que el ex del PSV salió por la puerta de atrás. Callejón, Mertens o Insigne, nombres poderosos para el mexicano que acabó borrado por el histórico del AC Milan y sus números sencillamente no lo ayudaron: apenas dos goles en la Serie A en 16 partidos, de los cuales, solo en uno jugó los 90'. Un tanto más en la Champions League y nada más. Un Hirving Lozano que clama por un resurgimiento a dos años de alcanzar la gloria.