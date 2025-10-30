    Cercle Brugge

    Heriberto Jurado reaparece y marca su primer gol con el Cercle Brugge

    El jugador mexicano, que ha tenido escasa particpación con el club belga, anotó en la Copa de ese país ante el KV Cortrique.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Llegó el día! Heriberto Jurado se unió a ‘Chino’ Huerta en Bélgica

    Heriberto Jurado, que ha tenido muy poco protagonismo desde su llegada al futbol de Bélgica, reapareció este jueves y marcó un golazo con su equipo, el Cercle Brugge, ante el KV Cortrique en la Copa de ese país.

    Tras casi siete meses sin jugar, el exjugador de Necaxa vovió a jugar hoy y aprovechó su oportunidad.

    El futbolista de 20 años de edad anotó un lindo tanto a los 14 minutos tras una hermosa combinación con un compañero por la banda izquierda para luego sacar un riflazo cruzado de zurda y abrir el marcador.

    El pasado 3 de febrero el mexicano se unió al equipo, pero desde entonces ha sido muy poco lo que ha podido jugar. La pasada campaña apenas jugó 11 minutos, 10 en un partido de la UEFA Conference League y uno en la Jupiter League.

    Vale la pena recordar que Jurado no pudo acudir al Mundial Sub-20 Chile 2025 debido a que el Cercle Brugge no le dio el permiso para ausentarse.

