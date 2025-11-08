    Linda Caicedo

    Linda Caicedo marca golazo con el Real Madrid y le da la vuelta al mundo

    Las redes están comparando el gol de la futbolista colombiana con uno estilo Diego Armando Maradona.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Una locura! Señor gol estilo Maradona en la Liga Femenil de España

    El futbol femenil sigue creciendo de una forma descomunal, y con ello las futbolistas, así lo demostró Linda Caicedo con el golazo que hizo en la Liga de España con el Real Madrid.

    Este sábado el cuadro Merengue se enfrentó al Alhama en la décima fecha del torneo terminó goleando por 5-0 y uno de esos goles fue el de la colombiana.

    Y es que Caicedo tomó el balón en su primer tercio de cancha, y se fue quitando rivales con una velocidad y un control de balón que no se ve muy a menudo, para terminar dentro del área cruzando el disparo para el gol.

    De esta forma, el conjunto del Real Madrid se colocó en segundo lugar de la clasificación con 23 puntos, solo uno abajo del Barcelona que es líder del torneo.

    El calendario para Linda Caicedo y el Real Madrid será fuerte en los próximos compromisos, primero enfrentarán al París Football en la Champions League Femenina y después en LaLiga se medirán ante el Barcelona en el Clásico.

