Gerard Piqué responde a la polémica canción de Shakira

“Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé que, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío… Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, mencionó Piqué de forma sensible.