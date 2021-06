Jaime Lozano ve difícil llevar a Edson Álvarez a Tokio 2020

“El que habla directamente es Torrado , parece complicada la situación, estos equipos tienen muchos partidos y es un jugador importante en su club, se ve complicado que pueda estar con nosotros pero no perdemos la esperanza a que pueda estar con nosotros pero no es seguro lo de Edson”, dijo en conferencia de prensa.

El estratega aprovecha estos partidos de preparación para ver a jugadores que no estuvieron en el Preolímpico c omo es el caso de Fernando Beltrán a quien no había llamado por la falta de minutos que tuvo en Chivas , pero ahora tiene la oportunidad de demostrar que merece un lugar en los Juegos Olímpicos.

“Sobre Beltran pues no estuvo en el Preolímpico porque no tenía minutos, al no tener tiempo de entrenar pues necesitábamos gente que tuviera ritmo. Beltran deberá tomar una desición que es suya, el club, el técnico y el jugador, a mi me gustaría que fueran titulares indiscutibles pero son varias partes, aprovechar y no soltar”.