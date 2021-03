Jaime Lozano: 'Al Preolímpico también venimos a ser campeones'

Jaime Lozano fue claro al asegurar que la Selección Mexicana no únicamente está pensando en llevarse un boleto a Tokio 2020, pues aunque es el objetivo principal, no dejan a un lado la lucha por ser campeones del Preolímpico y saben que para ello probablemente tendrán que enfrentar dos Clásicos de la Concacaf ante Estados Unidos, por lo que no existe relajación en el equipo.