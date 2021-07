“Fue un momento muy complicado la etapa que viví en Pumas, llegué muy chico, a los nueves años, y estar entrenando hasta la sub 15 era un sueño debutar en Pumas, pero me cortaron el proceso, por mi cabeza pasó dejar el futbol, estaba muy chico y no pensaba que se abrían más puertas, dejé un año de jugar, después Toluca me abre las puertas de su casa y se me da la dicha de jugar en Primera División. Le diría al Alexis de antes que estoy orgulloso de él porque jamás se rindió, siempre persiguió sus sueños y poco a poco estamos consiguiendo cosas importantes”.