Alexis Vega: Brasil será difícil, nos pidieron y aquí estamos

“Nos enfrentamos a un rival muy complicado, en los primeros 10 minutos no pudimos tener la posesión del balón pero bueno, en lo personal esto no es cosa sólo mía, es trabajo en equipo, si me va bien a mi le va bien a mis compañeros yo también estoy satisfecho con el desempeño de ellos, esto es el fruto del trabajo del cuerpo técnico, a la hora de definir fuimos contundentes eso es algo importante”.