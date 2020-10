El argentino Diego Armando Maradona está de fiesta al cumplir 60 años y el gremio del futbol no dejó pasar la fecha desapercibida al mandarle mensajes a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Otras selecciones como la alemana e italiana también recordaron al genio argentino y no dudaron en calificarlo como “uno de los más grandes de todos los tiempos”.

Ronaldo: "Diego, hermano, te echo de menos. Te quiero mandar un gran saludo. Feliz cumpleaños, 60 años, una historia increíble. Has sido responsable por inspirar a muchísima gente, me incluyo. Te quiero desear todo lo mejor hoy y siempre. Un abrazo, espero verte pronto".



Gennaro Gattuso: “Te deseo muy felices 60 años, amigo mío. Qué decirte… te quiero mucho, en Napoli eres un Dios, nos has regalado grandes emociones. Te mando un gran beso, espero que sea un día especial que seguramente lo será. Te mando un abrazo grande”.

José Mourinho: "Don Diego, feliz cumpleaños, que tengas un día fantástico. Muchas gracias por todo lo que me has dado a mí y a todos aquellos que llevan el futbol. Muchas gracias por tu humildad y amistad desde que te conocí en Madrid. Has sido un grande dentro de la cancha y todavía más grande afuera con tus amigos. Un abrazo grande, Don Diego".