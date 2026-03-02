FIFA Revolucionario cambio al fuera de lugar se probará en Canadá a partir de abril La FIFA y la IFAB aprobaron el pasado fin de semana la aplicación de la nueva regla en la Premier League de esa nación.

El proceso ha sido lento y tiene voces a favor, y voces en contra, pero el fin de semana la Internacional Footbal Association Board ( IFAB) y la FIFA anunciaron y aprobaron que un revolucionario cambio a la regla de juego se pruebe en una liga profesional y la escogida fue la Premier League canadiense.

Así que a partir de abril veremos en acción la llamada Ley Wenger del offside. Llamada así porque el mítico entrenador francés del Arsenal, y actual director de desarrollo global de futbol en la FIFA, la propuso.

Fue la misma liga de Canadá la que se ofreció a probar los cambios en la fundamental regla del balompié.

¿Qué es la Ley Wenger?

La propuesta parece simple, pero no lo es porque hay que aplicar un cambio de visión en todas las partes involucradas, porque en la actualidad se toma en cuenta la parte más adelantada del jugador ofensivo con respecto a la línea de gol y del penúltimo futbolista defensivo.

Pero lo que veremos en Canadá será lo contrario, se tomará en cuenta la parte más atrasada del atacante. Es decir un jugador sólo estaría en fuera de lugar si todo su cuerpo se encuentra adelante del penúltimo hombre.

Entonces, si alguna parte del cuerpo con la que se puede anotar se mantiene en línea con el rival no se cobraría sanción alguna.

La Ley Wenger ya ha sido probada en torneos juveniles en Italia y Suecia, y el siguiente paso ya está dado. Ahora el mundo del futbol, seguro, sigue el torneo canadiense más atentamente de lo que lo ha hecho anteriormente.