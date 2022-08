FIFA no tendrá exdirigentes de la FESFUT en el comité regulador

La FIFA ya decidió: no habrá ex dirigentes de la Federación Salvadoreña de Futbol en el nuevo Comité de Regularización de FESFUT, que la misma FIFA está conformando. Y no solo eso. Muy probablemente ningún nombre de personas vinculadas a la FESFUT será tomado en cuenta para integrar este Comité, según pudo averiguar TUDN con fuentes cercanas al proceso.