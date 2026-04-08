FIFA Estados Unidos buscaría cambios en FIFA sobre atletas trans previo al Mundial Femenil 2031 El gobierno estadounidense todavía no habría firmado las garantías para el torneo que compartirá con México, Jamaica y Costa Rica en 2031.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Estados Unidos busca que FIFA cambie políticas previo al Mundial Femenil de 2031

México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica son la sede conjunta y única opción hasta ahora para albergar el Mundial Femenil de 2031; sin embargo, el gobierno estadounidense aún no habría firmado las garantías gubernamentales que pide la FIFA para la realización del evento.

Dichas garantías de gobierno son los compromisos que adquieren los organizadores sobre visas, seguridad y exenciones fiscales que pide el máximo organismo del futbol para seguir avanzando en el proceso y que aún no han sido firmados, según la prensa estadounidense.

PUBLICIDAD

¿POR QUÉ EU NO HA FIRMADO GARANTÍAS PARA EL MUNDIAL FEMENIL 2031?

De acuerdo con información del diario The Athletic, el motivo podría deberse a la intención del gobierno estadounidense de que la FIFA considere cambios en sus políticas sobre la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.

Cabe recordar que impedir la participación de deportistas trans en competiciones femeniles ha sido una de las políticas en materia deportiva de la administración del presidente Donald Trump, quien incluso firmó una orden ejecutiva para esto en 2025.

Tras esas medidas otras federaciones deportivas han tomado decisiones similares. Recientemente, el Comité Olimpico Internacional (COI) implementó una normativa para limitar la competición de atletas trans en competiciones femeninas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.