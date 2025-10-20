EU.UU., México, Costa Rica y Jamaica buscan albergar el Mundial Femenil 2031

Las Federaciones de Futbol de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica anunciaron este lunes su candidatura conjunta para ser anfitrionas de la Copa Mundial de Futbol Femenil de la FIFA en 2031.

El anuncio oficial tuvo lugar este lunes en Nueva York, marcando un suceso único para las Federaciones de Concacaf que realizarán el Mundial Femenil más grande de la historia, uniendo Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para celebrar el futbol.

“Esta candidatura refleja la confianza que FIFA y Concacaf han depositado en nuestras Federaciones para continuar impulsando el desarrollo del futbol femenil,” señaló Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

“El Mundial Femenil 2031 será una oportunidad histórica para consolidar el crecimiento de nuestro deporte en toda la región y para inspirar a una nueva generación de jugadoras y aficionadas en México”, agregó.

La candidatura oficial y la documentación relativa serán entregadas a FIFA en noviembre 2025. El máximo organismo del futbol dará a conocer su decisión en el Congreso FIFA del año entrante a realizarse en Vancouver, Canadá, el 30 de abril.

El gran impacto que daría al futbol femenil en México

El torneo de 2031 estima dar la bienvenida a 4.5 millones de fanáticos en los estadios de las cuatro naciones anfitrionas, esto marcaría un récord dentro y fuera del campo. Además, la candidatura incluye estadios y sedes de entrenamiento de clase mundial, y el compromiso de reinvertir ingresos en el desarrollo global del futbol femenil.

Andrea Rodebaugh, Directora Deportiva de Selecciones Nacionales Femeniles de México, destacó,: “Hoy es un día histórico no solo porque cuatro países se unen para recibir por primera vez una edición del Mundial Femenil en 2031, para México ser una de las sedes no solo sería un honor sino también un sueño cumplido: albergar por primera vez un Mundial Femenil.”

De igual manera, Mariana Gutiérrez, Presidenta de la Liga MX Femenil, apuntó: “Es un orgullo ser testigo de lo que México está construyendo en el futbol femenil. Felicito a todo el equipo que hace posible este logro. Seguimos avanzando con pasos firmes, sin olvidar que un selectivo de México ya hizo historia en un Mundial no oficial en 1971. Hoy reafirmamos nuestra visión: convertir a México en un país destino para el futbol femenil. Desde nuestra Liga seremos grandes aliadas para entregar el mejor Mundial Femenil de la historia.”