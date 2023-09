Nicolás Larcamón ve como un sueño enfrentar a Pep Guardiola en el Mundial de Clubes

“En lo personal sería sin lugar a dudas una oportunidad y a nivel profesional un sueño cumplido enfrentar al mejor entrenador de todos los tiempos, pero me ilusiona mucho más lo colectivo. Estamos cerca de regalar otro capítulo soñado e inimaginable en los últimos años. Me ilusiona y me compromete mucho más lo que representa para el equipo, y para la ciudad.