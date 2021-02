El entrenador del Bayern Múnich , Hansi Flick , admitió que su equipo no ha tenido la mejor preparación para la Semifinal del Mundial de Clubes que juega el lunes ante el Al Ahly debido al retraso de más de seis horas en el vuelo a Doha pero dijo que no hay pretextos de cara al objetivo de ganar el torneo.

"No hemos tenido la mejor preparación, de eso no hay duda. Pero lo decisivo es que hemos llegado y no valen las disculpas.