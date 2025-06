Sin embargo, el ritmo del partido fue lento, pero con los portugueses encima del rival todo el tiempo. Benfica simplemente no contó con puntería en los primeros 45 minutos hasta que en tiempo de compensación el árbitro marcó penal a favor de las Águilas.

Se trata del cuarto partido en este Mundial de Clubes que se suspende por tormenta eléctrica, ya que antes había sucedido lo mismo con el Mamelodi Sundowns vs. Ulsan HD, RB Salzburg vs. Pachuca y Palmeiras vs. Al Ahly por protocolo en Estados Unidos.