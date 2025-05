"No sé si de la historia, no soy conocedor de toda la historia del club, pero de este momento, desde que estoy, tal vez sí, sobre todo por estas ganas de la institución y nosotros también de colocar a América en una competición de este nivel, de este calibre, encaramos el reto con responsabilidad y orgullo, de estar peleando algo tan grandioso".

"Lo que encontré en América es bastante difícil para un DT encontrar, es un club grande, con afición grande, muy ordenado, preparado para trascender a nivel de conquistas, los entrenadores y la gran mayoría quieren trascender en esta parte deportiva, y quieren las grandes ligas no solo para participar, sigo muy feliz, fueron dos años de ensueño, si en el inicio me dicen que conquistaríamos seis títulos en dos años, imaginaría que sería casi imposible de cumplir este reto, y una sensación de que podemos seguir creciendo, pensando más grande, con estos futbolistas y reformulación del elenco, de seguir fuerte y seguir dejando al América entre los mejores, no sé cuánto tiempo estaré con esta motivación, pero no me veo saliendo de América hoy por un proyecto o motivo, aquí encontré todo lo que los profesionales buscan, esta combinación de club-orden-felicidad del día a día y condiciones de pelear por un título".