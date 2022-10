Fausto Pinto: "Edson Álvarez está para dar un paso importante como lo es Barcelona"

“Iban con muchos puntos arriba, ya estaban pensando en primera división y por ahí se me acercó el representante y me dijo ‘nos gustaría, ya tienen tus datos, todo’. Cuando me acerco a platicarle a mi querido Jesús Martínez me dijo ‘no, que te hablen cuando estén en primera, ahorita nada’. Ahí murió el sueño”, confesó Pinto que en la actualidad es técnico del Atlético Pachuca en la tercera división mexicana.