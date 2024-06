Nemanja Gudelj advierte a Inglaterra: “No le tenemos miedo a nadie”

El jugador del Sevilla se refirió al papel que puede jugar Serbia frente a la favorita selección inglesa y señaló que su equipo no le teme a nadie, incluidos Los Tres Leones.

"Es posible que el partido sea bastante cerrado debido a su importancia. No le tenemos miedo a nadie, aunque Inglaterra tiene un gran equipo con jugadores de primer nivel como Kane o Bellingham. Vamos a ir a ganar", afirmó.

Además, Gudelj aseguró que no se fijan en las bajas de Inglaterra y subrayó la calidad de los elementos que tiene en ataque la selección que dirige Dragan Stojkovic.

"Me siento muy bien, la lesión de rodilla ya es cosa del pasado y estoy completamente listo. Todo depende de Stojkovic, de si me incluirá en el equipo y del papel que me dará.