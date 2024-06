Inglaterra, con gol de Bellingham, vence con lo justo a Serbia

Un cabezazo en el minuto 13 de Jude Bellingham , el crack del Real Madrid, le dio la victoria al conjunto inglés que lo deja líder del grupo C tras el empate a un gol en el choque entre Dinamarca y Eslovaquia .

La jugada surgió de Kyle Walker , continuó por Bukayo Saka y la remachó Bellingham para darle los tres puntos al equipo de Gareth Southgate , que casi no sufrió en el primer tiempo, pero sí y más de la cuenta en el segundo.

Porque Inglaterra ganó por su remate. No fue mucho más el equipo inglés, del que se esperaba mucho más. Cuando Gareth Southgate reveló su once, el mundo admiró impresionado. Foden, Bellingham, Saka y Kan e. La sinfonía sonaba perfecta, nítida, imponente. En el campo redujo tremendamente su volumen. Pero fue decisiva. Tres de ellos participaron en el primer gol. Ni siquiera necesita jugar a un nivel alto para ser definitiva. Un valor incalculable. Vale para ganar a ciertos equipos. ¿Le basta para ser campeona de Europa?

Aunque una sucesión de individualidades de tal magnitud no son una garantía absoluta, no hay apenas selecciones en el mundo que dispongan de tanto poder o tanta pegada en ataque como la actual selección inglesa; subcampeona en 2021, entre las favoritas en 2024. No hay términos medios para ella. Nunca ha ganado este torneo. Y hay mucha presión.