Los elogios a Kylian Mbappé , el máximo respeto a un futbolista que aún no alcanza su mejor nivel en la Eurocopa 2024 , condicionado por jugar con una máscara tras fracturarse los huesos propios de la nariz , marcaron la comparecencia de Luis de la Fuente , s eleccionador español, antes del duelo de semifinales entre España y Francia: " Es un genio; un fuera de serie ".

"Este tipo de futbolistas son i mprevisibles , no sabes cuándo aparecen. Nunca desaparecen , pero pueden tener un nivel más bajo y su 50% puede ser el cien de cualquier otro . Se pueden permitir el lujo de no estar en un partido y decidirlo", analizó.

"No nos conviene un partido de toma y daca, de ida y vuelta, somos un equipo para llevar control, tener dominio de juego. La situación de transición la hacemos muy bien, pero no nos interesa. Vamos a ver dos estilos totalmente diferentes porque Francia juega cómoda sin balón y aprovecha espacios cuando te despliegas. Tenemos que estar vigilantes a situaciones de contraataques y estar acertados con balón para no tener pérdidas", analizó.