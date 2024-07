“Tendrán sus defectos. Tenemos confianza en nuestras opciones y sabemos qué hay que hacer para competir contra ellos. A ver qué aporta mañana la selección española, creo que podemos ganarles. Cuando los equipos salen contra Francia a veces cambian su estilo de juego. Me parece que va a ser una semifinal fantástica entre dos grandes equipos”, garantizó.

Adrien Rabiot asegura que la selección francesa apoya al 100% a Mbappé y Griezmann

Asimismo, se refirió al mal estado de forma en el que se encuentran Antoine Griezmann y Kylian Mbappé , los dos capitanes de Francia, que no han rendido a buen nivel en la Eurocopa. Para Rabiot, son dos hombres clave a quienes hay que ayudar en todo momento, y recordó que son un conjunto.

"Siempre hablamos de que esto es un deporte de equipo. Este año no va a ser distinto de los demás. Hemos llegado a las semifinales de un torneo muy importante. Nos hemos enfrentado a rivales muy buenos y el espíritu del equipo es buenísimo. No solo dependemos de individualidades. Griezmann y Mbappé no están con las piernas tan frescas como siempre, pero les apoyamos al cien por cien porque pueden decidir un partido en cualquier momento", comenzó, para luego profundizar en el caso del jugador del Atlético de Madrid.