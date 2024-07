Su crecimiento profesional tocó techo en una temporada que va a ser difícil que Grimaldo logre igualar. Sus 12 goles y 17 asistencias lo hacen sentirse "de los mejores laterales izquierdos del mundo, por no decir el mejor", pero no está siendo titular en la Eurocopa.

Respuesta: Son muchos factores, es difícil llegar al primer equipo del Barça, no todos lo consiguen. A veces no es por talento, es simplemente porque no estás en el momento adecuado. Es lo que me pasó pero el fútbol no se acaba en Can Barça, hay muchos sitios donde puedes ir y crecer. Gracias al trabajo hoy estoy en la selección española.