"Mucha gente está pendiente de nosotros, pero sabemos que nuestra fortaleza es el equipo. No solo lo individual", asegura Nico Williams desde dentro de la concentración de la selección española, donde pasa muchas horas con Lamine Yamal, inseparables.

"Lo bueno de la Eurocopa es que acabas un partido y a los cuatro días tienes otro, sólo piensas en futbol. Y, al final, tenemos capitanes que no te dejan venirte arriba porque te ponen recto", añade Yamal desvelando como los líderes del vestuario impiden que se les suba el éxito a la cabeza.

"Faltaba poco de la botella que tenía yo en la mano y le estaba contando algo, me tomó la botella y le dije, ¿qué haces? Nos lo jugamos a piedra, papel o tijera, ganó, y el iluminado bebió y escupió el agua", recordó Lamine.



Es una práctica que suelen hacer en su día a día, aunque no la llevan al terreno de juego. "Para el postre me da pereza levantarme a por el zumo de naranja y lo echamos a suertes", desvela Nico. "Si es una falta en el partido no, pero durante el día sí que lo hacemos", confirma Yamal.