“Espero un partido muy difícil, conozco a muchos de los jugadores de la Premier League. Es un equipo con experiencia. No debemos subestimar a los escoceses. Les tengo respeto, pero si nos esforzamos al máximo, creo que tenemos muchas posibilidades de ganar el partido”, explicó.

Sobre la nueva norma que tendrán que aplicar los árbitros en la Euro, de amonestar a los jugadores que no sean los capitanes que protesten decisiones complicadas, declaró que espera que los silbantes “entiendan que son humanos” y que en ocasiones reaccionan de manera abrupta.

“A veces no tenemos los mejores modales. Puedo entender la idea de la regla. Un árbitro de talla mundial tiene la empatía necesaria para juzgar situaciones difíciles. Espero que los árbitros muestren comprensión”, comentó.

Gündogan, orgulloso de compartir con estrellas mundiales como Kroos y Guardiola

El medio de contención elogió a su compañero en el mediocampo alemán, Toni Kroos , pues destacó que dar el último pase como lo hace el ahora exjugador del Real Madrid no es tan simple.

“Sé lo difícil que es a veces dar el último pase. Dar el último pase como lo hace Toni Kroos no es tan fácil. Su currículum habla por sí mismo. Es muy importante para nosotros”, afirmó el del Barcelona.

“He tenido el gran honor de trabajar a las órdenes de Pep. Ninguno de mis antiguos entrenadores me conoce tan bien como Pep. Me alegro de sus palabras, he aprendido mucho a sus órdenes. Espero poder hacer mejores a mis compañeros y ganar mañana el primer partido", finalizó.